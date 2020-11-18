Дуайт Ховард отреагировал на резкие выпады Шакила О'Нила в свой адрес

Легенда НБА Шакил О'Нил после завоевания «Лос-Анджелес Лейкерс» чемпионского титула в нынешнем сезоне пытался поддеть Дуайта Ховарда, не скрывая своего скепсиса в его отношении.
Однако Ховард не стал отвечать Шакилу тем же.
«Если бы у меня было что-то негативное, что я хотел бы сказать о нём, то никогда не стал бы говорить это публично… У него есть семья, дети и люди, которые его любят. Просто меня так не воспитывали. Я уважаю его за всю проделанную им работу», — приводит слова Ховарда NBA Central в «Твиттере».
Ховард впервые в карьере стал чемпионом НБА. Перед стартом сезона ни один клуб не хотел предлагать восьмикратному участнику Матча звёзд контракт из-за ряда скандалов, в которые он попадал в последние годы. «Лейкерс» решили предоставить Ховарду шанс после разрыва крестообразных связок у центрового Демаркуса Казинса, вылетевшего из строя на весь сезон-2019/2020.
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