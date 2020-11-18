Майкл Джордан определил предпочтительного кандидата для выбора на драфте НБА

Инсайдер The Ringer Кевин О’Коннор сообщил о готовности «Шарлотт Хорнетс» выбрать разыгрывающего Ламело Болла на драфте НБА 2020 года по рекомендации владельца франшизы Майкла Джордана.
«Источники в лиге сообщают: владелец «Шарлотт» Майкл Джордан дал добро менеджерам клуба на выбор Ламело Болла, если «Хорнетс» сохранят третий пик. Но остаётся вероятность, что «Шарлотт» в рамках обмена получит первый пик «Миннесоты» и заберёт Уайзмена. Похоже на то, что клуб больше всерьёз не рассматривает выбор Оньеки Оконгву», – приводит слова О’Коннора The Ringer.
19-летний разыгрывающий Ламело Болл претендует на выбор в топ-3 драфта-2020, который состоится 18 ноября. В этом году привычный срок драфта сдвинулся из-за пандемии коронавируса. Помимо Ламело под лотерейными пиками ожидается выбор европейских баскетболистов израильтянина Дени Авдия («Маккаби»), а также французов Киллиана Хэйса («Ульм») и Тео Маледона (АСВЕЛ).
Под первым пиком будет выбирать «Миннесота Тимбервулвз». Дальнейший порядок выбора в первом раунде такой: «Голден Стэйт Уорриорз», «Шарлотт Хорнетс», «Чикаго Буллз», «Кливленд Кавальерс», «Атланта Хоукс», «Детройт Пистонс», «Нью-Йорк Никс», «Вашингтон Уизардс», «Финикс Санз», «Сан-Антонио Спёрс», «Сакраменто Кингз», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Бостон Селтикс», «Орландо Мэджик», «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Миннесота Тимбервулвз», «Даллас Маверикс», «Бруклин Нетс», «Майами Хит», «Филадельфия Сиксерс», «Денвер Наггетс», «Юта Джаз», «Милуоки Бакс», «Оклахома-Сити Тандер», «Бостон Селтикс», «Нью-Йорк Никс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Торонто Рэпторс», «Бостон Селтикс» (повторение клубов связано с прошлыми обменами).
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