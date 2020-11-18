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Источник: Уэстбрук и Харден не единственные хотят покинуть «Хьюстон». В команде восстание

Источник: Уэстбрук и Харден не единственные хотят покинуть «Хьюстон». В команде восстание
Баскетбол / НБА 0

Игроки «Хьюстон Рокетс» Пи Джей Такер, Дануэл Хаус и Эрик Гордон выразили своё недовольство происходящим в коллективе из-за политической позиции владельца Тилмана Фертитты, сообщает Bleacher Report.

«Эти двое, Уэстбрук и Харден, не единственные, кто хочет покинуть „Хьюстон“. Такого же мнения придерживаются менее важные игроки. В команде настоящее восстание, потому что они видят в Тилманне Фертитте парня, который поддерживает действующего президента Дональда Трампа», — цитирует Bleacher Report инсайдера Рика Бучера.

Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Кроме того запрос на обмен выставил звёздный разыгрывающий Расселл Уэстбрук, недовольный направлением развития франшизы.

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