Айзея Томас воздал должное Майклу Джордану

Легенда «Детройт Пистонс» Айзея Томас отметил вклад своего принципиального соперника, шестикратного чемпиона НБА в составе «Чикаго Буллз» Майкла Джордана, в развитие мирового баскетбола.

«Майкл Джордан невероятен. Одарённый, талантливый, самый впечатляющий. Разве был когда-то спортсмен с таким атлетизмом? Был Джулиус Ирвинг. Но потом пришёл Джордан. Складывалось ощущение, что мы не можем угнаться за ним, когда он находился на земле. Майкл Джордан стал невероятным чемпионом. Он сделал не только это. Майкл поднял наш вид спорта. Он увеличил популярность баскетбола не только в США, но и представил игру на международном уровне в глобальном масштабе. Это дало нам возможность по-настоящему хорошо зарабатывать на жизнь. Он вывел баскетбол на новый уровень.

Считаю, что есть два игрока, которым действительно стоит отдать должное за расширение границ баскетбольного мира. Это Майкл Джордан и Леброн Джеймс. Что они сделали для баскетбола на международном уровне, в том числе в финансовом отношении? Вы знаете, не было двух столь влиятельных игроков, как они», — цитирует Томаса Essentially Sports.