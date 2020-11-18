Перкинс назвал команду с лучшей стартовой пятёркой в НБА, если бы сезон начался сегодня

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кендрик Перкинс считает, что в настоящий момент у «Милуоки Бакс» лучшая стартовая пятёрка в лиге.



«Я не хочу слышать о том, что произошло в прошлом. Всё, что я знаю, — это то, что в настоящий момент выигрывает «Милуоки». Джру Холидей стал для них огромной победой. Сейчас мы говорим об одном из лучших двусторонних игроков, который способен принести вам от 20 до 25 очков с одной стороны, и не дать атаковать — с другой. Мы говорим о Богдане Богдановиче. Он способен забить из любой точки страны. Можно поставить корзину куда угодно, он всё равно попадёт.



Что касается стартовой пятёрки, то есть Крис Миддлтон, есть Джру Холидей, способный завершать матчи с Яннисом Адетокунбо, и есть Брук Лопес как защитник вместе с Богдановичем Если бы сезон начинался сегодня, то это была бы лучшая стартовая пятёрка в НБА, без вопросов», — приводит слова Перкинса Parlons Basket.