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Назван самый привлекательный пакет, который «Голден Стэйт» может предложить за Хардена

Назван самый привлекательный пакет, который «Голден Стэйт» может предложить за Хардена
Баскетбол / НБА 0

Эксперт CBS Sports Брэд Боткин считает, что «Голден Стэйт Уорриорз» могут предложить самый привлекательный пакет активов за защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена. Боткин считает, что предложение «Голден Стэйт» лучше, чем у «Филадельфии Сиксерс» и «Бруклин Нетс», которые при обмене Хардена не хотят расставаться со звёздами — Джоэлом Эмбиидом, Беном Симмонсом, Кайри Ирвингом и Кевином Дюрантом.

«Рокетс» получают Эндрю Уиггинса, Кевона Луни, второй пик драфта НБА 2020 года, пик 1-го раунда драфта-2021 (от «Миннесоты Тимбервулвз»). «Уорриорз» получают Джеймса Хардена", — отметил Боткин.

Харден хочет перейти в «Бруклин Нетс» и настаивает на варианте обмена в этот клуб. Джеймс начал рассматривать возможность обмена из-за появившихся сомнений в способности «Рокетс» бороться за титул.

Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Кроме того, запрос на обмен выставил звёздный разыгрывающий Расселл Уэстбрук, недовольный направлением развития франшизы.

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