Назван самый привлекательный пакет, который «Голден Стэйт» может предложить за Хардена

Эксперт CBS Sports Брэд Боткин считает, что «Голден Стэйт Уорриорз» могут предложить самый привлекательный пакет активов за защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена. Боткин считает, что предложение «Голден Стэйт» лучше, чем у «Филадельфии Сиксерс» и «Бруклин Нетс», которые при обмене Хардена не хотят расставаться со звёздами — Джоэлом Эмбиидом, Беном Симмонсом, Кайри Ирвингом и Кевином Дюрантом.

«Рокетс» получают Эндрю Уиггинса, Кевона Луни, второй пик драфта НБА 2020 года, пик 1-го раунда драфта-2021 (от «Миннесоты Тимбервулвз»). «Уорриорз» получают Джеймса Хардена", — отметил Боткин.

Харден хочет перейти в «Бруклин Нетс» и настаивает на варианте обмена в этот клуб. Джеймс начал рассматривать возможность обмена из-за появившихся сомнений в способности «Рокетс» бороться за титул.



Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Кроме того, запрос на обмен выставил звёздный разыгрывающий Расселл Уэстбрук, недовольный направлением развития франшизы.