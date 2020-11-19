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Названа причина желания «Бруклина» заполучить Джеймса Хардена

Названа причина желания «Бруклина» заполучить Джеймса Хардена
Баскетбол / НБА 0

Эксперт и инсайдер Энтони Пуччио сообщил, что «Бруклин Нетс» планирует создать суперкоманду вокруг трёх звёзд — Кевина Дюранта, Кайри Ирвинга и Джеймса Хардена, чтобы доминировать в НБА.

«Идея „Бруклина“ состоит в том, чтобы создать суперкоманду вокруг Кевина Дюранта, Кайри Ирвинга и Хардена. Команда полагает, что у них будет три года с этим суперзвёздами. Источник в лиге, близкий к ситуации сказал, что „Бруклин“ не просто хочет победить, они хотят доминировать», — приводит слова Энтони Пуччио Fadeaway World.

Харден хочет перейти в «Бруклин Нетс» и пытается осуществить вариант с обменом в этот клуб. Джеймс начал рассматривать возможность обмена из-за появившихся сомнений в способности «Рокетс» бороться за титул.

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