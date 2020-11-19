Названа причина желания «Бруклина» заполучить Джеймса Хардена
Эксперт и инсайдер Энтони Пуччио сообщил, что «Бруклин Нетс» планирует создать суперкоманду вокруг трёх звёзд — Кевина Дюранта, Кайри Ирвинга и Джеймса Хардена, чтобы доминировать в НБА.
«Идея „Бруклина“ состоит в том, чтобы создать суперкоманду вокруг Кевина Дюранта, Кайри Ирвинга и Хардена. Команда полагает, что у них будет три года с этим суперзвёздами. Источник в лиге, близкий к ситуации сказал, что „Бруклин“ не просто хочет победить, они хотят доминировать», — приводит слова Энтони Пуччио Fadeaway World.
Харден хочет перейти в «Бруклин Нетс» и пытается осуществить вариант с обменом в этот клуб. Джеймс начал рассматривать возможность обмена из-за появившихся сомнений в способности «Рокетс» бороться за титул.
- 19 ноября 2020
-
00:57
- 18 ноября 2020
-
23:46
-
23:01
-
22:50
-
22:48
-
21:21
-
20:59
-
20:13
-
19:54
-
18:40
-
18:13
-
17:50
-
16:53
-
15:59
-
15:45
-
15:41
-
15:37
-
14:59
-
13:55
-
13:38
-
12:24
-
11:44
-
11:30
-
10:20
-
10:00
-
09:29
-
09:25
-
09:09
-
09:07
-
04:00
-
02:15
-
02:07
-
01:48
-
01:08
-
01:03
Партнерский контент