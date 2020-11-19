«Филадельфия» сбросила один из худших контрактов НБА

«Филадельфия Сиксерс» обменяла центрового Эла Хорфорда, права на разыгрывающего «Анадолу Эфеса» Василие Мицича, пик первого раунда драфта-2025 и 34-й пик драфта-2020 в «Оклахома-Сити Тандер» на атакующего защитника Дэнни Грина, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.
«Сиксерс» удалось сбросить трёхлетний контракт Хорфорда на $ 81 млн, который считается одним из худших в НБА. «Филадельфия» получила взамен истекающее соглашение Грина на $ 15 млн, отдав перестроечной франшизе «Тандер» драфт-пики.
Напомним, в межсезонье у «Филадельфии» сменился главный тренер. После очередного быстрого вылета из плей-офф боссы клуба уволили многолетнего наставника пенсильванцев Бретта Брауна. Его место занял Док Риверс, который по завершении минувшего сезона покинул пост главного тренера «Лос-Анджелес Клипперс». Президентом по баскетбольным операциям клуба стал Дэрил Мори, долгое время работавший в «Хьюстон Рокетс».
В плей-офф НБА сезона-2019/2020 «Сиксерс» вылетели в первом раунде, проиграв всухую «Бостону» — 0-4.
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