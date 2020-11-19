«Миннесота» выбрала Энтони Эдвардса под первым номером на драфте НБА 2020 года

В ночь с 18 на 19 ноября проходит церемония драфта НБА 2020 года.
Под первым номером «Миннесота Тимбервулвз» выбрал Энтони Эдвардса. Под вторым номером «Голден Стэйт Уорриорз» выбрал центрового Джеймса Уайзмена.
В этом году привычный срок сдвинулся из-за пандемии коронавируса. Сама церемония проходит в видеорежиме.
Под первым пиком будет выбирала «Миннесота Тимбервулвз». Дальнейший порядок выбора в первом раунде такой: «Голден Стэйт Уорриорз», «Шарлотт Хорнетс», «Чикаго Буллз», «Кливленд Кавальерс», «Атланта Хоукс», «Детройт Пистонс», «Нью-Йорк Никс», «Вашингтон Уизардс», «Финикс Санз», «Сан-Антонио Спёрс», «Сакраменто Кингз», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Бостон Селтикс», «Орландо Мэджик», «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Миннесота Тимбервулвз», «Даллас Маверикс», «Бруклин Нетс», «Майами Хит», «Филадельфия Сиксерс», «Денвер Наггетс», «Юта Джаз», «Милуоки Бакс», «Оклахома-Сити Тандер», «Бостон Селтикс», «Нью-Йорк Никс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Торонто Рэпторс», «Бостон Селтикс» (повторение клубов связано с прошлыми обменами).
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