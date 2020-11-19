Результаты драфта НБА

В Бристоле (штат Коннектикут, США) в режиме видеоконференции состоялся драфт НБА.
Впервые с 1975 года церемония не была проведена в июне. Из-за пандемии коронавируса привычный срок пришлось сдвинуть.
Результаты выбора команд в первом раунде (1-30-й пики)
1. «Миннесота Тимбервулвз» – защитник из Джорджии Энтони Эдвардс
2. «Голден Стэйт Уорриорз» – центровой из Мемфиса Джеймс Уайзмен
3. «Шарлотт Хорнетс» – защитник «Иллаварры» Ламелло Болл
4. «Чикаго Буллз» – форвард из Флорида-Стэйт Патрик Уильямс
5. «Кливленд Кавальерс» – форвард из Оберна Айзек Окоро
6. «Атланта Хоукс» – центровой университета Южной Калифорнии Оньека Оконгву
7. «Детройт Пистонс» – защитник «Ульма» Киллиан Хэйс
8. «Нью-Йорк Никс» – форвард из Дэйтона Оби Топпин
9. «Вашингтон Уизардс» – форвард «Маккаби» Дени Авдия
10. «Финикс» – центровой из Мэриленда Джален Смит
11. «Сан-Антонио Спёрс» – форвард из Флорида-Стэйт Девин Васселл
12. «Сакраменто Кингз» – защитник из Айовы Стэйт Тайриз Халибертон
13. «Нью-Орлеан Пеликанс» – защитник из Алабамы Кайра Льюис
14. «Бостон Селтикс» – форвард из Вандербилта Аарон Несмит
15. «Орландо Мэджик» – защитник из Северной Каролины Коул Энтони
16. «Детройт Пистонс» – центровой из Вашингтона Айзейя Стюарт
17. «Оклахома-Сити Тандер» (пик от «Миннесоты») – центровой «Олимпиакоса» Алексей Покушевский
18. «Даллас Маверис» – форвард из Аризоны Джош Грин
19. «Детройт» (пик от «Бруклин Нетс») – форвард из Виллановы Саддик Бей
20. «Майами Хит» – центровой из Мемфиса Прешес Ачиува
21. «Филадельфия Сиксерс» – защитник из Кентукки Тайриз Макси
22. «Денвер Наггетс» – центровой из Аризоны Зик Ннаджи
23. «Миннесота» (пик от «Нью-Йорк Никс») – защитник «Барселоны» Леандро Больмаро
24. «Денвер» (пик, полученный от «Пеликанс») – защитник «Брейкерс» Ар Джей Хэмптон
25. «Нью-Йорк» (пик от «Оклахомы» через «Миннесоту») – защитник из Кентукки Иммануэл Куикли
26. «Бостон Селтикс» – защитник из Орегона Пэйтон Причард
27. «Юта Джаз» – центровой из Канзаса Удока Азубуйке
28. «Миннесота» (пик от «Оклахомы») – форвард из Вашингтона Джейден Макдэниэлс
29. «Торонто Рэпторс» – разыгрывающий из Сан-Диего Стэйт Малакай Флинн
30. «Мемфис Гриззлиз» (пик от «Бостона») – защитник из Техасского христианского университета Десмонд Бэйн.
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