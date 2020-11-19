Результаты драфта НБА

В Бристоле (штат Коннектикут, США) в режиме видеоконференции состоялся драфт НБА.



Впервые с 1975 года церемония не была проведена в июне. Из-за пандемии коронавируса привычный срок пришлось сдвинуть.



Результаты выбора команд в первом раунде (1-30-й пики)



1. «Миннесота Тимбервулвз» – защитник из Джорджии Энтони Эдвардс

2. «Голден Стэйт Уорриорз» – центровой из Мемфиса Джеймс Уайзмен

3. «Шарлотт Хорнетс» – защитник «Иллаварры» Ламелло Болл

4. «Чикаго Буллз» – форвард из Флорида-Стэйт Патрик Уильямс

5. «Кливленд Кавальерс» – форвард из Оберна Айзек Окоро

6. «Атланта Хоукс» – центровой университета Южной Калифорнии Оньека Оконгву

7. «Детройт Пистонс» – защитник «Ульма» Киллиан Хэйс

8. «Нью-Йорк Никс» – форвард из Дэйтона Оби Топпин

9. «Вашингтон Уизардс» – форвард «Маккаби» Дени Авдия

10. «Финикс» – центровой из Мэриленда Джален Смит

11. «Сан-Антонио Спёрс» – форвард из Флорида-Стэйт Девин Васселл

12. «Сакраменто Кингз» – защитник из Айовы Стэйт Тайриз Халибертон

13. «Нью-Орлеан Пеликанс» – защитник из Алабамы Кайра Льюис

14. «Бостон Селтикс» – форвард из Вандербилта Аарон Несмит

15. «Орландо Мэджик» – защитник из Северной Каролины Коул Энтони

16. «Детройт Пистонс» – центровой из Вашингтона Айзейя Стюарт

17. «Оклахома-Сити Тандер» (пик от «Миннесоты») – центровой «Олимпиакоса» Алексей Покушевский

18. «Даллас Маверис» – форвард из Аризоны Джош Грин

19. «Детройт» (пик от «Бруклин Нетс») – форвард из Виллановы Саддик Бей

20. «Майами Хит» – центровой из Мемфиса Прешес Ачиува

21. «Филадельфия Сиксерс» – защитник из Кентукки Тайриз Макси

22. «Денвер Наггетс» – центровой из Аризоны Зик Ннаджи

23. «Миннесота» (пик от «Нью-Йорк Никс») – защитник «Барселоны» Леандро Больмаро

24. «Денвер» (пик, полученный от «Пеликанс») – защитник «Брейкерс» Ар Джей Хэмптон

25. «Нью-Йорк» (пик от «Оклахомы» через «Миннесоту») – защитник из Кентукки Иммануэл Куикли

26. «Бостон Селтикс» – защитник из Орегона Пэйтон Причард

27. «Юта Джаз» – центровой из Канзаса Удока Азубуйке

28. «Миннесота» (пик от «Оклахомы») – форвард из Вашингтона Джейден Макдэниэлс

29. «Торонто Рэпторс» – разыгрывающий из Сан-Диего Стэйт Малакай Флинн

30. «Мемфис Гриззлиз» (пик от «Бостона») – защитник из Техасского христианского университета Десмонд Бэйн.