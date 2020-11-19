«Голден Стэйт» потерял суперзвезду из-за тяжёлой травмы ахилла

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон на тренировке получил тяжёлую травму правой ноги, а именно ахиллова сухожилия, сообщает инсайдер Крис Хэйнс.



МРТ будет проведено позже и даст больше информации о характере повреждения и предположительных сроках восстановления. Томпсон пропустил сезон-2019/2020 из-за разрыва крестообразных связок левого колена. Травма ахилла считается не менее серьёзной и может привести к пропуску всего сезона.

Напомним, на состояшемся драфте НБА «Голден Стэйт» выбрал центрового Джеймса Уайзмена. Под первым номером атакующий защитник Энтони Эдвардс ушёл в «Миннесоту». Разыгрываюший защитник Ламело Болл стал третьим номером драфта и будет выступать за «Шарлотт Хорнетс».