«Клипперс», «Бруклин» и «Детройт» провели трёхсторонний обмен
Клубы НБА «Лос-Анджелес Клипперс», «Бруклин Нетс» и «Детройт Пистонс» провели трёхсторонний обмен, сообщает инсайдер Шамс Чарания.
«Бруклин» получил защитника «Клипперс» Лэндри Шамета. «Клипперс» выменяли защитника Люка Кеннарда из «Детройта». «Пистонс» получили от «Нетс» 19-й пик драфта и защитника Родни Макгрудера из «Клипперс».
Напомним, на состояшемся драфте НБА защитник «Ульма» Киллиан Хэйс и центровой университета Вашингтона Айзейя Стюарт пополнили состав «Детройта». «Голден Стэйт» под вторым пиком выбрал центрового Джеймса Уайзмена. Под первым номером атакующий защитник Энтони Эдвардс ушёл в «Миннесоту». Разыгрываюший защитник Ламело Болл стал третьим номером драфта и будет выступать за «Шарлотт Хорнетс».
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