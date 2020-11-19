«Даллас» выменял игрока стартового состава «Филадельфии»

«Филадельфия Сиксерс» обменял стартового атакующего защитника Джоша Ричардсона и 36-й пик на драфте-2020 в «Даллас Маверикс» на разыгрывающего Сета Карри, сообщает инсайдер Шамс Чарания.

«Филадельфия» сбросила двухлетний контракт Ричардсона на $ 22,5 млн и приняла взамен трёхлетнее соглашение Карри на $ 24,5 млн. «Сиксерс» удалось во второй раз разгрузить платёжную ведомость после сброса дорого контракта Эла Хорфорда.

«Филадельфия» обменяла центрового Эла Хорфорда, права на разыгрывающего «Анадолу Эфеса» Василие Мицича, пик первого раунда драфта-2025 и 34-й пик драфта-2020 в «Оклахома-Сити Тандер» на атакующего защитника Дэнни Грина. Трёхлетний контракт Хорфорда на $ 81 млн считается одним из худших в НБА.