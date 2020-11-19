Впервые в истории НБА двух братьев выбрали в топ-5 драфта

В Бристоле (штат Коннектикут, США) в режиме видеоконференции состоялся драфт НБА, на котором под общим третьим номером клубом «Шарлотт Хорнетс» был выбран защитник «Иллаварры» Ламело Болл, что стало знаковым событием в истории лиги.
Старший брат Ламело – Лонзо Болл был выбран «Лос-Анджелес Лейкерс» под вторым номером на драфте 2017 года. Это первый случай в истории НБА, когда двух братьев выбрали в первой пятёрке.
Результаты выбора команд в первом раунде (1-5-й пики):
1. «Миннесота Тимбервулвз» – защитник из Джорджии Энтони Эдвардс
2. «Голден Стэйт Уорриорз» – центровой из Мемфиса Джеймс Уайзмен
3. «Шарлотт Хорнетс» – защитник «Иллаварры» Ламелло Болл
4. «Чикаго Буллз» – форвард из Флорида-Стэйт Патрик Уильямс
5. «Кливленд Кавальерс» – форвард из Оберна Айзек Окоро.
- 19 ноября 2020
-
09:55
-
09:33
-
09:22
-
09:14
-
08:21
-
08:14
-
08:08
-
08:03
-
07:59
-
07:52
-
05:39
-
02:16
-
02:03
-
01:39
-
00:57
- 18 ноября 2020
-
23:46
-
23:01
-
22:50
-
22:48
-
21:21
-
20:59
-
20:13
-
19:54
-
18:40
-
18:13
-
17:50
-
16:53
-
15:59
-
15:45
-
15:41
-
15:37
-
14:59
-
13:55
-
13:38
-
12:24