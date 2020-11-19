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Впервые в истории НБА двух братьев выбрали в топ-5 драфта

Впервые в истории НБА двух братьев выбрали в топ-5 драфта
Баскетбол / НБА 0

В Бристоле (штат Коннектикут, США) в режиме видеоконференции состоялся драфт НБА, на котором под общим третьим номером клубом «Шарлотт Хорнетс» был выбран защитник «Иллаварры» Ламело Болл, что стало знаковым событием в истории лиги.

Старший брат Ламело – Лонзо Болл был выбран «Лос-Анджелес Лейкерс» под вторым номером на драфте 2017 года. Это первый случай в истории НБА, когда двух братьев выбрали в первой пятёрке.

Результаты выбора команд в первом раунде (1-5-й пики):

1. «Миннесота Тимбервулвз» – защитник из Джорджии Энтони Эдвардс
2. «Голден Стэйт Уорриорз» – центровой из Мемфиса Джеймс Уайзмен
3. «Шарлотт Хорнетс» – защитник «Иллаварры» Ламелло Болл
4. «Чикаго Буллз» – форвард из Флорида-Стэйт Патрик Уильямс
5. «Кливленд Кавальерс» – форвард из Оберна Айзек Окоро.

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