Впервые в истории НБА двух братьев выбрали в топ-5 драфта

В Бристоле (штат Коннектикут, США) в режиме видеоконференции состоялся драфт НБА, на котором под общим третьим номером клубом «Шарлотт Хорнетс» был выбран защитник «Иллаварры» Ламело Болл, что стало знаковым событием в истории лиги.



Старший брат Ламело – Лонзо Болл был выбран «Лос-Анджелес Лейкерс» под вторым номером на драфте 2017 года. Это первый случай в истории НБА, когда двух братьев выбрали в первой пятёрке.

Результаты выбора команд в первом раунде (1-5-й пики):



1. «Миннесота Тимбервулвз» – защитник из Джорджии Энтони Эдвардс

2. «Голден Стэйт Уорриорз» – центровой из Мемфиса Джеймс Уайзмен

3. «Шарлотт Хорнетс» – защитник «Иллаварры» Ламелло Болл

4. «Чикаго Буллз» – форвард из Флорида-Стэйт Патрик Уильямс

5. «Кливленд Кавальерс» – форвард из Оберна Айзек Окоро.