Гомельский рассказал, чем объясняется низкая результативность Шенгелии и Милутинова

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский объяснил, с чем связана низкая результативность новичков московского ЦСКА Торнике Шенгелии и Николы Милутинова.

«Основным разыгрывающим ЦСКА на сегодняшний день является Хэкетт. К моему огромному сожалению, он тоже не умеет отдавать передачу центру на границе трёхсекундной зоны. Именно этим обстоятельством объясняется низкая результативность Милутинова и Шенгелии.

Думаю, что Итудис это понимает, но подготовить, скажем, Хоменко к этой важной роли не может по двум причинам: недостаток времени и отсутствие практики такой игры у Хоменко. «Не имея гербовой, пишут на простой», — отметил Гомельский на своём сайте.



Ранее в матче 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА в гостях обыграл «Жальгирис» (87:78). Самым результативным в составе «армейцев» стал Майк Джеймс, набравший 27 очков и совершивший 5 передач.