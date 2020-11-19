Гомельский рассказал, чем объясняется низкая результативность Шенгелии и Милутинова

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский объяснил, с чем связана низкая результативность новичков московского ЦСКА Торнике Шенгелии и Николы Милутинова.
«Основным разыгрывающим ЦСКА на сегодняшний день является Хэкетт. К моему огромному сожалению, он тоже не умеет отдавать передачу центру на границе трёхсекундной зоны. Именно этим обстоятельством объясняется низкая результативность Милутинова и Шенгелии.
Думаю, что Итудис это понимает, но подготовить, скажем, Хоменко к этой важной роли не может по двум причинам: недостаток времени и отсутствие практики такой игры у Хоменко. «Не имея гербовой, пишут на простой», — отметил Гомельский на своём сайте.
Ранее в матче 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА в гостях обыграл «Жальгирис» (87:78). Самым результативным в составе «армейцев» стал Майк Джеймс, набравший 27 очков и совершивший 5 передач.
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