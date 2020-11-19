Игроки НБА отреагировали на тяжёлую травму Клэя Томпсона

Игроки разных клубов НБА оставили в социальных сетях сообщения со словами поддержки Клэю Томпсону, который на тренировке получил тяжёлую травму правой ноги. Предположительно, защитник «Голден Стэйт Уорриорз» повредил ахиллово сухожилие.
«Молюсь за своего брата Клэя Томпсона», — написал Дрэймонд Грин на своей странице в "Твиттере".
«Чёрт, Клэй. Не опуская голову, бро», — обратился к Томпсону Демаркус Казинс.
«Чёрт возьми, надеюсь, ты будешь в порядке, брат», — написал Си Джей Макколлум.
Также сообщения в поддержку Томпсона в социальных сетях оставили Пол Джордж, Донован Митчелл, Трей Янг, Бадди Хилд, Джамал Кроуфорд, Эрик Пэскелл и другие.
МРТ Томпсону проведут позже и на её основе надеются получить больше информации о характере повреждения и предположительных сроках восстановления. Клэй пропустил сезон-2019/2020 из-за разрыва крестообразных связок левого колена. Травма ахилла считается не менее серьёзной и может привести к пропуску всего сезона.
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