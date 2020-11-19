«Майами» поставил новую трансферную цель в случае неудачи с Адетокунбо

Менеджмент «Майами Хит» в случае, если клубу не удастся переманить из «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, попробует обменять из «Сакраменто Кингз» защитника Де’Аарона Фокса. Об этом сообщает журналист Барри Джексон.



«Даже если Яннис не окажется в «Майами», велики шансы, что к началу сезона-2021/2022 к «Хит» всё же присоединится ещё один действительно классный игрок. Я в этом убедился, переговорив с несколькими людьми на этой неделе… Фокс из «Кингз» может стать приоритетной целью для Майами после того, как «Сакраменто» выбрал на драфте защитника Халибертона», — написал Джексон на своей странице в «Твиттере».



Напомним, на состоявшемся драфте НБА под первым номером атакующий защитник Энтони Эдвардс ушёл в «Миннесоту Тимбервулвз». «Голден Стэйт Уорриорз» выбрал Джеймса Уайзмена вторым пиком. Разыгрывающий защитник Ламело Болл стал третьим номером драфта и будет выступать за «Шарлотт Хорнетс».