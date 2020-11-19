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Дэрил Мори: «Филадельфия» приобрела лучшего шутера НБА

Дэрил Мори: «Филадельфия» приобрела лучшего шутера НБА
Баскетбол / НБА 0

Президент «Филадельфии Сиксерс» Дэрил Мори прокомментировал обмены клуба во время драфта, когда его команда смогла заполучить Сета Карри и Дэнни Грина, отдав Эла Хорфорда, Джоша Ричардсона и несколько пиков.

«Эл Хорфорд – классный игрок. Знаю, что велись разговоры по поводу совместимости и подобных вещей. Мы пытались заполучить его ещё с моей предыдущей командой. Я не рад тому, как у него сложилось в «Сиксерс», потому что он очень хорош. То же самое относится и к Джошу Ричардсону.

Нашей целью было обретение гибкости. С помощью первого обмена мы достигли этого, вторым получили Сета Карри. Если бы не осуществили первый трейд, второго бы не было. Присутствие элитного снайпера изменит положение вещей для Бена Симмонса и Джоэла Эмбиида.

В случае с Сетом можно говорить о том, что «Филадельфия» приобрела лучшего шутера НБА. Я очень рад», – цитирует Мори USA TODAY.

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