Дэрил Мори: «Филадельфия» приобрела лучшего шутера НБА

Президент «Филадельфии Сиксерс» Дэрил Мори прокомментировал обмены клуба во время драфта, когда его команда смогла заполучить Сета Карри и Дэнни Грина, отдав Эла Хорфорда, Джоша Ричардсона и несколько пиков.



«Эл Хорфорд – классный игрок. Знаю, что велись разговоры по поводу совместимости и подобных вещей. Мы пытались заполучить его ещё с моей предыдущей командой. Я не рад тому, как у него сложилось в «Сиксерс», потому что он очень хорош. То же самое относится и к Джошу Ричардсону.



Нашей целью было обретение гибкости. С помощью первого обмена мы достигли этого, вторым получили Сета Карри. Если бы не осуществили первый трейд, второго бы не было. Присутствие элитного снайпера изменит положение вещей для Бена Симмонса и Джоэла Эмбиида.



В случае с Сетом можно говорить о том, что «Филадельфия» приобрела лучшего шутера НБА. Я очень рад», – цитирует Мори USA TODAY.