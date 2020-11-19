Римас Куртинайтис: Шейн Ларкин очень старается, но пока свою долю очков не набирает

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис и защитник Дайрис Бертанс поделились мнением перед матчем регулярного чемпионата Евролиги с «Анадолу Эфес».

«Как и нам, «Эфесу» сложно. К ним вернулся Ларкин, который очень старается, но пока свою долю очков не набирает. Все знают, какой он игрок. Пока непонятно, сколько ему понадобится времени, чтобы войти в хорошую форму, в которой он «убивал» все команды в прошлом сезоне. Однако в «Эфесе» есть кому играть и без Ларкина. Это и Мицич, и Пляйсс, и Синглтон — игроки, которые обладают большим мастерством. Мы помним, как они играли в прошлом сезоне. В этом году у них проблемы, похожие на наши: это и травмы, и коронавирус. Обе команды провели матч вчера, а когда игры идут через день, очень сложно что-то прогнозировать. Меня не столько волнует «Эфес», сколько наша команда, а именно как восстановить игроков после тяжёлого матча с «Зенитом» и эмоционально, и физически. От этого будет зависеть, с какой энергией мы выйдем на площадку завтра. Однако мы играем дома, и после победы над «Зенитом» в эмоциональном плане мы как бы находимся в хорошем состоянии, но не всегда это срабатывает. Так или иначе нам предстоит матч с серьёзным соперником, одним из фаворитов Евролиги, пусть сейчас они и не так доминируют, как в прошлом году», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».



«Несмотря на то что «Эфес» проиграл много матчей, в том числе вчера уступил «Баварии», это по-прежнему очень хорошая команда, в которой практически ничего не изменилось с прошлого сезона. Будет очень сложная игра, но мы должны быть готовы. Последние пару матчей мы провели на хорошем уровне, поэтому жду хорошей борьбы. У обеих команд хорошие большие игроки, впрочем, как и на всех позициях. Большую роль в их команде играет Ларкин. Это игрок, который может набрать 30 очков и больше, и наша задача — не позволить ему это сделать», — добавил Бертанс.