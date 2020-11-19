Инсайдер — о травме ахилла Томпсона: Клэй сидел в углу в испуге

Обозреватель ESPN Марк Джей Спирс рассказал, что пообщался с очевидцами эпизода, в котором защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон получил тяжёлую травму правой ноги.

«Похоже, речь идёт о потенциальном разрыве ахиллова сухожилия. Один из очевидцев, сказал мне, что он некоторое время сидел в углу в испуге», — приводит слова Спирса NBA Central в «Твиттере».



МРТ Томпсону проведут позже и на её основе надеются получить больше информации о характере повреждения и предположительных сроках восстановления. Клэй пропустил сезон-2019/2020 из-за разрыва крестообразных связок левого колена. Травма ахилла считается не менее серьёзной и может привести к пропуску всего сезона.



Многие игроки НБА адресовали Томпсону сообщения со словами поддержки.