Инсайдер — о травме ахилла Томпсона: Клэй сидел в углу в испуге
Обозреватель ESPN Марк Джей Спирс рассказал, что пообщался с очевидцами эпизода, в котором защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон получил тяжёлую травму правой ноги.
«Похоже, речь идёт о потенциальном разрыве ахиллова сухожилия. Один из очевидцев, сказал мне, что он некоторое время сидел в углу в испуге», — приводит слова Спирса NBA Central в «Твиттере».
МРТ Томпсону проведут позже и на её основе надеются получить больше информации о характере повреждения и предположительных сроках восстановления. Клэй пропустил сезон-2019/2020 из-за разрыва крестообразных связок левого колена. Травма ахилла считается не менее серьёзной и может привести к пропуску всего сезона.
Многие игроки НБА адресовали Томпсону сообщения со словами поддержки.
Игроки НБА отреагировали на тяжёлую травму Клэя Томпсона
- 19 ноября 2020
-
15:20
-
14:43
-
14:10
-
13:46
-
12:53
-
11:04
-
10:31
-
09:55
-
09:33
-
09:22
-
09:14
-
08:21
-
08:14
-
08:08
-
08:03
-
07:59
-
07:52
-
05:39
-
02:16
-
02:03
-
01:39
-
00:57
- 18 ноября 2020
-
23:46
-
23:01
-
22:50
-
22:48
-
21:21
-
20:59
-
20:13
-
19:54
-
18:40
-
18:13
-
17:50
-
16:53
-
15:59
Партнерский контент