В ситуации с Богданом Богдановичем и «Милуоки» случился новый поворот

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст сообщил, что атакующий защитник «Сакраменто Кингз» Богдан Богданович всё же заинтересован в переходе в «Милуоки Бакс».



«Он хочет играть за „Бакс“. Он встречался с Яннисом Адетокунбо», — цитирует Уиндхорста NBA Central.



Ранее сообщалось, что игрок отказывается переходить в клуб из Висконсина.



Богданович набирал в среднем 15,1 очка, 3,4 подбора и 3,4 передачи за игру в сезоне-2019/2020 при точности 44,4% с игры, 37,2% из-за дуги и 74,1% с линии штрафных бросков.



«Бакс» планировали включить Богдановича в стартовый состав вместе с Холидэем, Крисом Миддлтоном, Яннисом Адетокунбо и Бруком Лопесом. У «Милуоки» был лучший результат в регулярном чемпионате НБА прошлого сезона, но команда вылетела после серии с «Майами Хит» во втором раунде плей-офф.