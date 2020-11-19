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Стефен Карри отреагировал на травму Клэя Томпсона и обмен брата в «Филадельфию»

Стефен Карри отреагировал на травму Клэя Томпсона и обмен брата в «Филадельфию»
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри отреагировал на новость о травме ахилла у одноклубника Клэя Томпсона, который пропустил предыдущий сезон из-за разрыва крестообразных связок.

«Будь сильным, брат», – написал Карри в «сториз» «Инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/stephencurry30/

МРТ Томпсону проведут позже и на её основе надеются получить больше информации о характере повреждения и предположительных сроках восстановления. Клэй пропустил сезон-2019/2020 из-за разрыва крестообразных связок левого колена. Травма ахилла считается не менее серьёзной и может привести к пропуску всего сезона.

Кроме того в «Твиттере» Стефен высказался об обмене брата защитника Сета Карри из «Даллас Маверикс» в «Филадельфию Сиксерс».

«Сиксерс», вам достался хороший игрок», — написал Стефен Карри.

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