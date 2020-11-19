Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Метта Уорлд Пис назвал лучшего игрока НБА трёх последних лет. Это не Леброн

Метта Уорлд Пис назвал лучшего игрока НБА трёх последних лет. Это не Леброн
Баскетбол / НБА 0

Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Метта Уорлд Пис назвал Джеймса Хардена лучшим игроком НБА последних трёх лет.

«Он очень хорош. Это даже не сравнение. Не то чтобы мы его сравнивали с Леброном или кем-то вроде Леброна или старого Леброна, будто у нас есть четыре разных Леброна. Вот Джеймс Харден в последние два или три года несравненен.

Стоит понимать, это лучший Джеймс Харден. Я даже не знаю, сколько ему лет. 32 или 33? Он сделал историческую вещь. Сколько у него было очков в среднем в этом году? 38 или 39? Он же как Майкл Джордан! Но Джордан играл в защите намного лучше, чем Джеймс Харден», — приводит слова Метты Уорлд Писа Essentially Sports.

Напомним, Харден хочет перейти в «Бруклин Нетс» и настаивает на варианте с обменом в этот клуб. Джеймс начал рассматривать возможность обмена из-за появившихся сомнений в способности «Рокетс» бороться за титул.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020