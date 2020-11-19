Метта Уорлд Пис назвал лучшего игрока НБА трёх последних лет. Это не Леброн

Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Метта Уорлд Пис назвал Джеймса Хардена лучшим игроком НБА последних трёх лет.
«Он очень хорош. Это даже не сравнение. Не то чтобы мы его сравнивали с Леброном или кем-то вроде Леброна или старого Леброна, будто у нас есть четыре разных Леброна. Вот Джеймс Харден в последние два или три года несравненен.
Стоит понимать, это лучший Джеймс Харден. Я даже не знаю, сколько ему лет. 32 или 33? Он сделал историческую вещь. Сколько у него было очков в среднем в этом году? 38 или 39? Он же как Майкл Джордан! Но Джордан играл в защите намного лучше, чем Джеймс Харден», — приводит слова Метты Уорлд Писа Essentially Sports.
Напомним, Харден хочет перейти в «Бруклин Нетс» и настаивает на варианте с обменом в этот клуб. Джеймс начал рассматривать возможность обмена из-за появившихся сомнений в способности «Рокетс» бороться за титул.
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