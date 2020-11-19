«Химки» на домашней арене проиграли «Анадолу Эфес»
В Мытищах в матче десятого тура регулярного чемпионата Евролиги «Химки» принимали «Анадолу Эфес».
Первая четверть прошла в конкурентной борьбе, и успех праздновали хозяева — 30:29. Во второй десятиминутке гости перехватили инициативу и к большому перерыву повели с преимуществом в 7 очков — 58:51.
Решающей в матче стала третья десятиминутка, в которой стамбульцы совершили мощный рывок и повели с преимуществом в 23 очка — 86:63. В заключительном игровом отрезке «Анадолу Эфес» продолжал контролировать происходящее на паркете и одержал уверенную победу — 105:77.
Самым результативным в составе победителей стал Крунослав Симон, набравший 24 очка. У «Химок» по 13 очков в активе Янниса Тиммы и Джордана Микки.
Евролига. Регулярный чемпионат. 9-й тур
19 ноября 2020, четверг. 20:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
77 : 105
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Химки: Микки - 13, Тимма - 13, Монро - 10, Моня - 9, Швед - 9, Макколум - 7, Йеребко - 6, Карасёв - 5, Дайр. Бертанс - 3, Зайцев - 2, Воронов, Вяльцев
Анадолу Эфес: Симон - 24, Ларкин - 20, Пляйсс - 18, Морман - 14, Синглтон - 6, Шанлы - 6, Андерсон - 5, Мичич - 5, Балбай - 4, Гази - 3, Гечим, Тунджер
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