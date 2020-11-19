«Химки» на домашней арене проиграли «Анадолу Эфес»

В Мытищах в матче десятого тура регулярного чемпионата Евролиги «Химки» принимали «Анадолу Эфес».

Первая четверть прошла в конкурентной борьбе, и успех праздновали хозяева — 30:29. Во второй десятиминутке гости перехватили инициативу и к большому перерыву повели с преимуществом в 7 очков — 58:51.

Решающей в матче стала третья десятиминутка, в которой стамбульцы совершили мощный рывок и повели с преимуществом в 23 очка — 86:63. В заключительном игровом отрезке «Анадолу Эфес» продолжал контролировать происходящее на паркете и одержал уверенную победу — 105:77.

Самым результативным в составе победителей стал Крунослав Симон, набравший 24 очка. У «Химок» по 13 очков в активе Янниса Тиммы и Джордана Микки.