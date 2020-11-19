«Нью-Йорк» расчистил платёжную ведомость, отчислив трёх ведущих игроков

Руководство «Нью-Йорк Никс» приняло решение расчистить платёжную ведомость команды. В результате из состава было отчислено несколько игроков ротации, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.

Так, «Никс» отказались от опции продления сотрудничества с 25-летним Бобби Портисом, который в минувшем сезоне набирал 10,1 очка и собирал 5,1 подбора. За следующий сезон он должен был заработать $ 15 млн.

Кроме него «Никс» отчислили опытного ветерана Таджа Гибсона и разыгрывающего защитника Элфрида Пэйтона.

Гибсон в минувшем регулярном чемпионате набирал 6,1 очка и собирал 4,3 подбора. За следующий сезон он должен был заработать $ 10,2 млн. Что касается Пэйтона, то разыгрывающий набирал 10,0 очка, собирал 4,7 подбора и совершал 7,2 передачи. Ожидалось, что в следующем сезоне он заработает $ 8 млн.