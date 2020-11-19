Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Нью-Йорк» расчистил платёжную ведомость, отчислив трёх ведущих игроков

«Нью-Йорк» расчистил платёжную ведомость, отчислив трёх ведущих игроков
Баскетбол / НБА 0

Руководство «Нью-Йорк Никс» приняло решение расчистить платёжную ведомость команды. В результате из состава было отчислено несколько игроков ротации, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.

Так, «Никс» отказались от опции продления сотрудничества с 25-летним Бобби Портисом, который в минувшем сезоне набирал 10,1 очка и собирал 5,1 подбора. За следующий сезон он должен был заработать $ 15 млн.

Кроме него «Никс» отчислили опытного ветерана Таджа Гибсона и разыгрывающего защитника Элфрида Пэйтона.

Гибсон в минувшем регулярном чемпионате набирал 6,1 очка и собирал 4,3 подбора. За следующий сезон он должен был заработать $ 10,2 млн. Что касается Пэйтона, то разыгрывающий набирал 10,0 очка, собирал 4,7 подбора и совершал 7,2 передачи. Ожидалось, что в следующем сезоне он заработает $ 8 млн.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020