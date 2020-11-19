Клэй Томпсон полностью пропустит второй сезон кряду
Один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз», атакующий защитник Клэй Томпсон полностью пропустит следующий сезон НБА, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. Напомним, Клэй на тренировке получил тяжёлую травму правой ноги, повредив ахиллово сухожилие.
Клэй пропустил сезон-2019/2020 из-за разрыва крестообразных связок левого колена, ту травму он получил в шестом матче финальной серии НБА сезона-2018/2019, тогда команда из Калифорнии уступила «Торонто Рэпторс» и упустил возможность завоевать титул в третий раз кряду.
Напомним, в минувшем сезоне «Уорриорз» были аутсайдерами. Причиной тому стали травмы всех лидеров коллектива, в том числе и разыгрывающего защитника Стефена Карри.
- 19 ноября 2020
-
22:23
-
22:17
-
21:42
-
20:52
-
19:01
-
18:34
-
18:24
-
18:14
-
17:24
-
16:39
-
15:20
-
14:43
-
14:10
-
13:46
-
12:53
-
11:04
-
10:31
-
09:55
-
09:33
-
09:22
-
09:14
-
08:21
-
08:14
-
08:08
-
08:03
-
07:59
-
07:52
-
05:39
-
02:16
-
02:03
-
01:39
-
00:57
- 18 ноября 2020
-
23:46
-
23:01
-
22:50
Партнерский контент