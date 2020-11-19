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Клэй Томпсон полностью пропустит второй сезон кряду

Клэй Томпсон полностью пропустит второй сезон кряду
Баскетбол / НБА 0

Один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз», атакующий защитник Клэй Томпсон полностью пропустит следующий сезон НБА, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. Напомним, Клэй на тренировке получил тяжёлую травму правой ноги, повредив ахиллово сухожилие.

Клэй пропустил сезон-2019/2020 из-за разрыва крестообразных связок левого колена, ту травму он получил в шестом матче финальной серии НБА сезона-2018/2019, тогда команда из Калифорнии уступила «Торонто Рэпторс» и упустил возможность завоевать титул в третий раз кряду.

Напомним, в минувшем сезоне «Уорриорз» были аутсайдерами. Причиной тому стали травмы всех лидеров коллектива, в том числе и разыгрывающего защитника Стефена Карри.

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