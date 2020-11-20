Римас Куртинайтис: мы не играли как победители. Мы просто играли, и это проблема

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился мнением после матча 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Анадолу Эфесом» (77:105).

«Мы провели очень плохую игру. Не было нужной скорости, нужной энергии, никаких усилий. Мы не играли как победители, мы просто играли, и это проблема. Я не говорю о баскетболе, потому что дело не в нем. Проблема в нашем желании», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт подмосковного клуба.

Самым полезным игроком матча стал форвард «Анадолу Эфеса» Крунослав Симон, в активе которого 24 очка, 5 подборов, 3 перехвата и 2 передачи при коэффициенте полезности в 27 баллов. Лучшими в составе российской команды стали форвард Янис Тимма и центровой Джордан Микки (по 13 очков у каждого).