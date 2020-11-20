Римас Куртинайтис: мы не играли как победители. Мы просто играли, и это проблема
Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился мнением после матча 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Анадолу Эфесом» (77:105).
«Мы провели очень плохую игру. Не было нужной скорости, нужной энергии, никаких усилий. Мы не играли как победители, мы просто играли, и это проблема. Я не говорю о баскетболе, потому что дело не в нем. Проблема в нашем желании», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт подмосковного клуба.
Самым полезным игроком матча стал форвард «Анадолу Эфеса» Крунослав Симон, в активе которого 24 очка, 5 подборов, 3 перехвата и 2 передачи при коэффициенте полезности в 27 баллов. Лучшими в составе российской команды стали форвард Янис Тимма и центровой Джордан Микки (по 13 очков у каждого).
- 20 ноября 2020
-
01:37
-
01:34
-
01:34
-
00:40
-
00:34
-
00:31
-
00:21
-
00:10
- 19 ноября 2020
-
23:13
-
22:23
-
22:17
-
21:42
-
20:52
-
19:01
-
18:34
-
18:24
-
18:14
-
17:24
-
16:39
-
15:20
-
14:43
-
14:10
-
13:46
-
12:53
-
11:04
-
10:31
-
09:55
-
09:33
-
09:22
-
09:14
-
08:21
-
08:14
-
08:08
-
08:03
-
07:59
Партнерский контент