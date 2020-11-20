Напарник Дончича принял решение по контракту на $ 19 млн
Атакующий защитник «Даллас Маверикс» Тим Хардуэй решил не выходить на рынок свободных агентов в текущее межсезонье и воспользовался опцией игрока в контракте на сезон-2020/2021, что обеспечит ему зарплату $ 19 млн? cjj,oftn Hoops Rumors.
Через год Хардуэй должен стать неограниченно свободным агентом. В прошлом сезоне Хардуэй вышел на пощадку в 71 матче в составе «Далласа», набирая в среднем 15,8 очка и 3,3 подбора при точности 48,5% двухочковых и 39,8% трёхочковых. Хардуэй выступал в роли основного напарника Луки Дончича по задней линии.
Атакующий защитник понимал, что не получит сопоставимую зарплату на рынке свободных агентов, поэтому принял решение активировать опцию. Ожидается, что через год в НБА будет лучшая финансовая ситуация.
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