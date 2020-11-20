Энес Кантер, Келли Олиник и Остин Риверс приняли решение по контрактам на сезон

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер активировал опцию игрока в контракте на следующий сезон, сообщает Hoops Rumors. Кантер получит $ 5 млн долларов зарплаты за год. 28-летний Кантер подписал контракт с «Селтикс»' в июле прошлого года и набирал в среднем 8,1 очка и 7,4 подбора за 16,9 минуты в 58 играх.

Центровой «Майами Хит» Келли Олиник решил воспользоваться опцией продления в контракте и останётся в клубе на сезон-2020/2021. Олиник получит $ 13,6 млн. 29-летний Олиник набирал 8,2 очка, 4,6 подбора и 1,7 передачи в среднем за игру в прошлом сезоне.

Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Остин Риверс отклонил опцию в минимальном контракте на $ 2,4 млн с клубом и выйдет на рынок свободных агентов в поисках зарплаты близкой к исключению среднего уровня $ 5,7 млн.