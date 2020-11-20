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ЦСКА в Мюнхене обыграл «Баварию»

ЦСКА в Мюнхене обыграл «Баварию»
Баскетбол / Евролига 0

В Мюнхене завершился матч десятого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Бавария» принимала ЦСКА. Первая четверть прошла в равной борьбе, немного удачливее в ней оказались «армейцы» — 18:17. Но к большому перерыву «Бавария» перехватила лидерство — 39:36.

В третьей десятиминутке ЦСКА снова вернул себе инициативу и повёл с разницей в 4 очка — 64:60. Решающий рывок подопечные Итудиса совершили во второй половине заключительного отрезка, благодаря которому одержали победу с уверенным счётом — 89:81.

Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий защитник Майк Джеймс, записавший в актив 25 очков. Лучшую игру в составе ЦСКА выдал Никола Милутинов, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 12 подборов. У «Баварии» 19 очков в активе Уэйда Болдуина.

Евролига. Регулярный чемпионат. 10-й тур
19 ноября 2020, четверг. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
81 : 89
ЦСКА
Москва, Россия
Бавария: Болдуин - 19, Рейнольдс - 18, Лучич - 9, Уэйлер-Бэбб - 7, Ципсер - 7, Джонсон - 6, Шишко - 5, Амайце - 4, Радошевич - 2, Томас - 2, Флаккадори - 2, Брэй
ЦСКА: Джеймс - 25, Милутинов - 18, Хиллиард - 14, Клайберн - 13, Курбанов - 7, Шенгелия - 6, Хэкетт - 3, Антонов - 2, Боломбой - 1, Umrikhin, Лопатин
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