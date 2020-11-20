ЦСКА в Мюнхене обыграл «Баварию»

В Мюнхене завершился матч десятого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Бавария» принимала ЦСКА. Первая четверть прошла в равной борьбе, немного удачливее в ней оказались «армейцы» — 18:17. Но к большому перерыву «Бавария» перехватила лидерство — 39:36.

В третьей десятиминутке ЦСКА снова вернул себе инициативу и повёл с разницей в 4 очка — 64:60. Решающий рывок подопечные Итудиса совершили во второй половине заключительного отрезка, благодаря которому одержали победу с уверенным счётом — 89:81.

Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий защитник Майк Джеймс, записавший в актив 25 очков. Лучшую игру в составе ЦСКА выдал Никола Милутинов, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 12 подборов. У «Баварии» 19 очков в активе Уэйда Болдуина.