«Голден Стэйт» совершил трансферный ход после трамы выбывшего на весь сезон Томпсона

«Голден Стэйт Уорриорз» договорились об обмене форварда Келли Убре из «Оклахома-Сити Тандер», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
«Голден Стэйт» использует торговое исключение на $ 17,2 млн, чтобы принять контракт игрока суммой $ 14,4 млн. В сезоне 2019/2020 Убре набирал рекордные в карьере 18,7 очка в составе «Финикс Санз». Убре оказался в «Тандер» после обмена из «Финикса» с участием Криса Пола.
Ранее один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз», атакующий защитник Клэй Томпсон, полностью пропустит следующий сезон НБА. Клэй на тренировке получил тяжёлую травму правой ноги — повредил ахиллово сухожилие. Томпсон пропустил сезон-2019/2020 из-за разрыва крестообразных связок левого колена. Он получил травму в шестом матче финальной серии НБА сезона-2018/2019, тогда команда из Калифорнии уступила «Торонто Рэпторс» и упустил возможность завоевать титул в третий раз кряду.
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