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НБА начала расследование по ситуации с Богданом Богдановичем

НБА начала расследование по ситуации с Богданом Богдановичем
Баскетбол / НБА 0

НБА проверяет достоверность информации о том, что «Милуоки Бакс» и «Сакраменто Кингз» договорились о сделке по системе «сайн-энд-трэйд» с участием Богдана Богдановича, сообщает инсайдер The New York Times Марк Стайн.

В начале недели сообщалось, что «Бакс» согласовали новый контракт Богдановича, который должен получить статус ограниченно свободного агента на старте межсезонья. Правила НБА запрещают какие-либо контакты с игроком другой команды до открытия трансферного окна, поскольку это трактуется грубым нарушением «тамперинг».

Позже появилась информация, что Богданович не соглашался на переход и не договаривался об условиях контракта с «Милуоки». «Бакс» отчислили Эрсана Ильясову, который должен был стать участником предполагаемой сделки по Богдановичу.

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