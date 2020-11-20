Главный тренер «Баварии»: нам дали почти в два раза больше фолов, чем ЦСКА

Главный тренер «Баварии» Андреа Тринкьери после матча 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА (81:89) посетовал на судейство и отметил тот факт, что соперник исполнил 41 штрафной бросок при 20 попытках у его команды.
«Давайте откроем ящик Пандоры. ЦСКА исполнил 41 штрафной бросок. Нам дали почти в два раза больше фолов – 32 против 18. Невозможно победить в матче с подобной статистикой. Это нереально. Признаюсь, я лично не увидел большой разницы между командами в уровне баскетбола. ЦСКА в конечном счёте был лучше, поздравляю их. Однако иногда я чувствую, что мне надо вступиться за своих подопечных и защитить их старания. Мои игроки допустили много ошибок, но это баскетбол — игра ошибок. Соперник ведь тоже ошибался. Однако с такими показателями фолов и штрафных бросков нет баскетбольной борьбы. Соперничать невозможно», – цитирует Тринкьери Eurohoops.
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