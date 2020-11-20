Димитрис Итудис: ЦСКА очевидно прогрессирует

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мнением после матча регулярного чемпионата Евролиги с «Баварией» (89:81).
«Поздравляю команду, мы очевидно прогрессируем. Во второй половине мы изменили настрой, потому что в первой действовали мягко, а против такой команды как «Бавария» это недопустимо. Мы слишком легко теряли мячи. При этом во второй половине сделали всего 4 ошибки, и в целом в матче взяли 17 отскоков в нападении – здесь отличную работу проделали Джоэл, Никола и Уилл, которые активно шли на щит. Еще одним важным фактором стало давление на созидателей, разыгрывающих, которых мы давили с чужой половины. За счет этого отдать первую передачу было не так легко. Мы совершали рывки и добились победы», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.
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