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«Бостону» посоветовали держаться подальше от Джеймса Хардена

«Бостону» посоветовали держаться подальше от Джеймса Хардена
Баскетбол / НБА 0

Как сообщает журналист Стив Балпетт, «Бостон Селтикс» решил внимательно изучить всё, что связано с Джеймсом Харденом перед его возможным обменом из «Хьюстон Рокетс», и клубу посоветовали держаться подальше от этого игрока.

«Один источник из Западной конференции сообщил мне, что «Селтикс» действительно провели некоторый анализ в отношении Джеймса Хардена, чтобы решить, следует ли им продолжать переговоры по обмену… Им настоятельно советовали держаться подальше. Слова о том, почему в «Хьюстоне» всё пошло наперекосяк, выставили многих людей в не очень хорошем свете», — написал Стив Балпетт на своей странице в «Твиттере».

Харден хочет перейти в «Бруклин Нетс» и настаивает на варианте с обменом в этот клуб. Джеймс начал рассматривать возможность обмена из-за появившихся сомнений в способности «Рокетс» бороться за титул.

Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Кроме того, запрос на обмен выставил звёздный разыгрывающий Расселл Уэстбрук, недовольный направлением развития франшизы.

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