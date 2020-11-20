«Бостону» посоветовали держаться подальше от Джеймса Хардена

Как сообщает журналист Стив Балпетт, «Бостон Селтикс» решил внимательно изучить всё, что связано с Джеймсом Харденом перед его возможным обменом из «Хьюстон Рокетс», и клубу посоветовали держаться подальше от этого игрока.
«Один источник из Западной конференции сообщил мне, что «Селтикс» действительно провели некоторый анализ в отношении Джеймса Хардена, чтобы решить, следует ли им продолжать переговоры по обмену… Им настоятельно советовали держаться подальше. Слова о том, почему в «Хьюстоне» всё пошло наперекосяк, выставили многих людей в не очень хорошем свете», — написал Стив Балпетт на своей странице в «Твиттере».
Харден хочет перейти в «Бруклин Нетс» и настаивает на варианте с обменом в этот клуб. Джеймс начал рассматривать возможность обмена из-за появившихся сомнений в способности «Рокетс» бороться за титул.
Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Кроме того, запрос на обмен выставил звёздный разыгрывающий Расселл Уэстбрук, недовольный направлением развития франшизы.
- 20 ноября 2020
-
10:33
-
09:59
-
09:34
-
09:30
-
08:58
-
08:53
-
08:46
-
01:37
-
01:34
-
01:34
-
00:40
-
00:34
-
00:31
-
00:21
-
00:10
- 19 ноября 2020
-
23:13
-
22:23
-
22:17
-
21:42
-
20:52
-
19:01
-
18:34
-
18:24
-
18:14
-
17:24
-
16:39
-
15:20
-
14:43
-
14:10
-
13:46
-
12:53
-
11:04
-
10:31
-
09:55
-
09:33