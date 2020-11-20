Леброн Джеймс отреагировал на отчисление Кука и обмен Грина из «Лейкерс»

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился на своей странице в «Твиттере» новостью об уходе из клуба разыгрывающего Куинна Кука и атакующего защитника Дэнни Грина.
«Мы не выиграли бы этот кубок без них обоих! Спасибо, люблю вас! Между прочим, я всё равно скоро увижу вас лично. Лол», — написал Джеймс.
Двукратный чемпион лиги Кук был отчислен из команды. Баскетболист получил $ 1 млн из трёх, которые ему полагались по контракту. В минувшем регулярном чемпионате Куинн принял участие в 44 матчах, набирая 5,1 очка и собирая 1,2 подбора.
Грин был обменян в «Оклахома-Сити Тандер» на Денниса Шрёдера. Дэнни неудачно провёл плей-офф сезона, не оправдав контракт на $ 15 млн, в результате чего фанаты разместили петицию в социальных сетях, в которой потребовали не вручать ему чемпионский перстень.
«Чемпионские титулы навсегда. Спасибо, Куинн и Дэнни», — написала по поводу ухода баскетболистов пресс-служба «Лейкерс».
- 20 ноября 2020
-
10:33
-
09:59
-
09:34
-
09:30
-
08:58
-
08:53
-
08:46
-
01:37
-
01:34
-
01:34
-
00:40
-
00:34
-
00:31
-
00:21
-
00:10
- 19 ноября 2020
-
23:13
-
22:23
-
22:17
-
21:42
-
20:52
-
19:01
-
18:34
-
18:24
-
18:14
-
17:24
-
16:39
-
15:20
-
14:43
-
14:10
-
13:46
-
12:53
-
11:04
-
10:31
-
09:55
-
09:33