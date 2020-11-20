Леброн Джеймс отреагировал на отчисление Кука и обмен Грина из «Лейкерс»

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился на своей странице в «Твиттере» новостью об уходе из клуба разыгрывающего Куинна Кука и атакующего защитника Дэнни Грина.



«Мы не выиграли бы этот кубок без них обоих! Спасибо, люблю вас! Между прочим, я всё равно скоро увижу вас лично. Лол», — написал Джеймс.



Двукратный чемпион лиги Кук был отчислен из команды. Баскетболист получил $ 1 млн из трёх, которые ему полагались по контракту. В минувшем регулярном чемпионате Куинн принял участие в 44 матчах, набирая 5,1 очка и собирая 1,2 подбора.



Грин был обменян в «Оклахома-Сити Тандер» на Денниса Шрёдера. Дэнни неудачно провёл плей-офф сезона, не оправдав контракт на $ 15 млн, в результате чего фанаты разместили петицию в социальных сетях, в которой потребовали не вручать ему чемпионский перстень.



«Чемпионские титулы навсегда. Спасибо, Куинн и Дэнни», — написала по поводу ухода баскетболистов пресс-служба «Лейкерс».