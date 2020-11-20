В «Лейкерс» прояснили будущее Кайла Кузмы в команде

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка рассчитывает, что Кайл Кузма в следующем сезоне возьмёт на себя часть функций, который выполнял покинувший команду Дэнни Грин.



«Когда вы теряете атакующего защитника, такого как Дэнни Грин, то должна рассчитывать на замену. Думаю, Кайл, сыграет часть этой роли на периметре. Он достаточно универсален, чтобы справиться с этой задачей. Отличный игрок. Я ожидаю, что в следующем сезоне Кайл продолжит расти», — приводит слова Пелинки Essentially Sports.



В минувшем сезоне НБА Кузма получал минимальное за годы карьеры в НБА игровое время, а его статистические показатели были худшими. Вместе с тем Кайл впервые стал чемпионом лиги.



В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Кузма принял участие в 61 матче, набирая 12,8 очка и собирая 4,5 подбора. В 21 встрече плей-офф — 10,0 очка и 3,1 подбора.