Айзея Томас рассказал о правилах игры против Майкла Джордана

Легенда «Детройт Пистонс» Айзея Томас отметил, что в своё время в его команде были специальные правила игры против шестикратного чемпиона НБА в составе «Чикаго Буллз» Майкла Джордана.



«Мы знали, что ему было трудно, когда он смещается влево, поэтому мы хотели заставить его делать именно это и там поймать в ловушку. В то время Джордан был очень неохотным распасовщиком. Майкл форсировал ситуацию и порой совершал откровенно плохие броски, когда на нём были сразу два игрока.

Когда пришёл Фил Джексон, он убедил Джордана, что ему нужно начать использовать своих товарищей по команде. Майкл начал это делать, но к тому моменту прошло уже много времени, они отвыкли бросать по кольцу и были не в форме.

Что касается ситуации, когда он шёл на корзину, то мы знали, что у него был генетический дар… Когда Майкл поднимался в воздух, с этим ничего нельзя было поделать. Когда кто-то идёт на корзину вместо того, чтобы дать ему сделать данк или бросок, вы отправляете его на линию штрафных и, возможно, пропустите меньше. Мы просто играли в проценты.



Но в лиге были правила игры не только против Майкла, а ещё против Карима, Мэджика и остальных», — приводит слова Томаса Essentially Sports.