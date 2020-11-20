Эксперт: верю, что Майкл Джордан сыграет с Лаваром Боллом один на один. Я не шучу

Аналитик НБА Скип Бэйлесс выразил уверенность, что владелец клуба «Шарлотт Хорнетс» легендарный Майкл Джордан предложит сыграть один на один Лавару Боллу – отцу выбранного на драфте Ламело Боллу.



«Я не шучу. Верю, что Лавар Болл услышит от Майкла Джордана однажды это. Помощник Эм Джея сообщит ему, что он должен появиться на первой тренировке Ламело, он должен быть готовым играть в баскетбол. А когда занятие закончится, возможно, в присутствии нескольких представителей СМИ Майкл в возрасте 57 лет появится и скажет Лавару: «Ты и я, прямо здесь, прямо сейчас», — приводит слова Бэйлесса портал Fadeaway World.



Ламело был выбран «Шарлотт Хорнетс» на состоявшемся драфте НБА 2020 года под общим третьим номером.