Стефен Карри и Дрэймонд Грин потеряли дар речи, когда узнали о травме Клэя Томпсона

Журналист Дженни Макколи рассказала о реакции лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри и Дрэймонда Грина на известия о тяжёлой травме их партнёра Клэя Томпсона.
«Генменеджер Боб Майерс рассказал, что позвонил Карри и Грину, сообщив ужасную новость о том, что Клей Томпсон повредил ахилл на правой ноге. Травма, как ожидается, будет стоить ему сезона. На другом конце линии была «тишина», —написала Макколи на своей странице в «Твиттере».
Напомним, Томпсон травмировал ногу на тренировке. Клэй уже пропустил сезон-2019/2020 из-за разрыва крестообразных связок левого колена. Ту травму он получил в шестом матче финальной серии НБА сезона-2018/2019, команда из Калифорнии уступила «Торонто Рэпторс» и упустила возможность завоевать титул в третий раз кряду.
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