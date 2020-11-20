Серж Ибака ответил на вопрос по поводу своего будущего

Тяжёлый форвард Серж Ибака во время прямого эфира, ответил на вопрос одного из болельщиков «Торонто Рэпторс», хотел бы он остаться в команде.



«Как вы знаете, завтра начинает работу рынок свободных агентов. Прямо сейчас ситуация вне моего контроля. Одно можно сказать наверняка — и хочу, чтобы вы знали это — я люблю Торонто, фанатов «Рэпторс» и Канаду. Потому что они всегда проявляли ко мне любовь и уважение. Для меня это самое главное. Я знаю, что это бизнес, но некоторые вещи в моём сердце никогда не изменятся», — приводит слова Ибаки Clutch Points.



Сезон-2019/2020 31-летний баскетболист провёл в «Торонто Рэпторс», заработав $ 23,3 млн. В среднем за игру он набирал 15,4 очка и делал 8,2 подбора при реализации трёхочковых 38,5%.



Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Лос-Анджелес Клипперс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Кроме того Ибаку переманивает выступать за «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант.