Клэй Томпсон сыграл 97% матчей до того, как выбыл из строя на два сезона

Согласно сообщению Basketball Forever в «Фейсбуке», Клэй Томпсон сыграл в 97% всех возможных игр за свои первые восемь лет в карьере, теперь он пропустит два сезона подряд.
Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» травмировал ахилл на тренировке и не примет участия в сезоне-2020/2021. Клэй уже пропустил предыдущий розыгрыш чемпионата из-за разрыва крестообразных связок левого колена. Ту травму он получил в шестом матче финальной серии НБА сезона-2018/2019, команда из Калифорнии уступила «Торонто Рэпторс» и упустила возможность завоевать титул в третий раз кряду.
Напомним, на состоявшемся драфте НБА «Голден Стэйт» выбрал центрового Джеймса Уайзмена. Под первым номером атакующий защитник Энтони Эдвардс ушёл в «Миннесоту». Разыгрывающий защитник Ламело Болл стал третьим номером драфта и будет выступать за «Шарлотт Хорнетс».
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