Источник: у Хэйворда есть другое предложение. Он больше не сыграет за «Бостон»

Отказавшийся от опции игрока в контракте с «Бостон Селтикс» Гордон Хэйворд в ближайшее время сменит команду, утверждает инсайдер Крис Мэнникс.

«Насколько я понимаю, у Гордона Хэйворда уже есть другое предложение. Всё идёт к тому, что Хэйворд больше не выйдет на площадку в майке «Селтикс», – приводит слова Мэнникса твиттер-аккаунт Ahn Fire Digital.

По информации журналиста Марка Стайна, серьёзный интерес к Хэйворду проявляет «Нью-Йорк Никс».



Хэйворд до перехода в «Бостон» защищал цвета «Юты Джаз». После перехода в «Селтикс» его карьера пошла на спад, а в первом же официальном матче за клуб он получил тяжелейшую травму и пропустил весь сезон. В минувшем регулярном чемпионате Гордон принял участие в 52 встречах, набирая в них 17,5 очка и собирая 6,7 подбора. Ранее сообщалось, что в услугах Хэйворда заинтересованы в «Индиане Пэйсерс» и «Оклахома-Сити Тандер».