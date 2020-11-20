Михаил Кулагин рассказал, как понял, что покинет ЦСКА

Защитник «Енисея» Михаил Кулагин в интервью официальному сайту Единой лиги ВТБ рассказал, как понял, что покинет ЦСКА в прошлое межсезонье.
— Когда вы поняли, что покинете ЦСКА? И насколько быстро было принято решение перейти в «Енисей»?
— Когда сезон завершился, был небольшой перерыв, чтобы подумать над продолжением карьеры. Уже после этого, пообщавшись с Андреем Ватутиным, Натальей Фураевой и Димитрисом Итудисом, я принял решение, что надо делать новый шаг в карьере, пытаться добиться чего-то нового. Я безумно благодарен ЦСКА за все годы, проведённые в их составе. Это был неоценимый опыт, это было время, которое я не забуду никогда.
— Помимо «Енисея», у вас были ещё какие-то варианты продолжения карьеры?
— Заинтересованность была, в том числе от не самых известных топовых клубов в Европе, но я выбрал «Енисей», так как посчитал, что это оптимальный вариант для меня.
— Можно ли сравнить вашу роль в «Енисее» с ролью в сборной России?
— Думаю, что нельзя сравнивать, так как игра на клубном уровне и игра на уровне сборной — разные вещи.
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