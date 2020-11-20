Лавар Болл обратился к Майклу Джордану после выбора Ламело на драфте

Лавар Болл, отец Лонзо и Ламело Боллов, обратился к Майклу Джордану после того, как клуб «Шарлотт Хорнетс», который принадлежит легендарному баскетболисту, выбрал на драфте-2020 под третьим номером Ламело.

«Скажите Майклу Джордану, что мы идём. Мы можем провести дуэль один на один, которую все так ожидают», — приводит слова Лавара Болла Parlons-Basket.

После того как «Хорнетс» выбрали на драфте Ламело Болла, его отцу припомнили высказывания трёхлетней давности. Тогда Лавар говорил, что в свои лучшие годы легко бы справился с Майклом Джорданом в игре один на один.

Напомним, братья Болл установили уникальное достижение. Они стали первыми в истории братьями, которые когда-либо выбирались в топ-5 драфта. Лонзо Болл был выбран на драфте-2017 под вторым номером.