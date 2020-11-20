Энтони Дэвис выбрал линию поведения при выходе на рынок свободных агентов

Тяжёлый форвард Энтони Дэвис намерен остаться в «Лос-Анджелес Лейкерс», но не подпишет продление контракта сразу после открытия рынка свободных агентов, сообщает ESPN.
Агент Дэвиса Рич Пол собирается выйти на контакт с генеральным менеджером «Лейкерс» Робом Пелинкой вскоре после официального открытия рынка. При этом Энтони планирует изучать структуру нескольких вариантов максимального соглашения как минимум до Дня благодарения в США(26 ноября).
Ранее Энтони высказался о первом трансфере «Лейкерс» в межсезонье — выменянном из «Оклахома-Сити Тандер» разыгрывающем Деннисе Шрёдере.
«Это хорошее приобретение, он может быть лучшим шестым игроком в каждом сезоне, а в прошлом хорошо смотрелся вместе с Крисом Полом и Шэем Гилджес-Александером. Это хорошая сделка для «Лейкерс», он жесткий, умеет как бросить, так и пройти под кольцо», — сказал Дэвис.
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