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Богдан Богданович затребовал огромную зарплату на рынке свободных агентов

Богдан Богданович затребовал огромную зарплату на рынке свободных агентов
Баскетбол / НБА 0

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст заявил, что выходящий на рынок свободных агентов атакующий защитник Богдан Богданович хочет получить четырёхлетний контракт на $ 72 млн.

«Богданович рассчитывает на что-то вроде четырёхлетнего контракта на 72 миллиона. Многие думают, что такое предложение может прийти со стороны «Атланты». Максимум, что может «Милуоки», это сумма в районе $ 15–16 млн за в год. Если брать четыре сезона, то разница с запросом Богдана составит $ 8–9 млн, а это существенная сумма», — заявил Уиндхорст на своём подкасте.

Сообщалось, что Богданович перейдет в «Милуоки Бакс» из «Сакраменто Кингз» по схеме сайн-энд-трейд, но сделка сорвалась. Как ожидается, «Атланта Хоукс» помимо Богдановича также предложит контракты Рэджону Рондо и Данило Галлинари.

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