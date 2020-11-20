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Инсайдер подробно описал пакет «Филадельфии» за Джеймса Хардена

Инсайдер подробно описал пакет «Филадельфии» за Джеймса Хардена
Баскетбол / НБА 0

Обозреватель Билл Симмонс высказался на тему возможного обмена в «Филадельфию Сиксерс» защитника Джеймса Хардена. В частности, эксперт назвал пакет, который могут предложить «Хьюстону» за лидера их команды.

«Ожидаю обмена Хардена, и он состоится, если они сделают нужные движения. В пакет по обмену включат Бена Симмонса, Терренеса Фергюсона, Жаира Смита, Тайриса Макси и столько новичков, сколько потребуется, чтобы закрыть сделку», — приводит слова Симмонса Essentialy Sports.

Напомним, «Филадельфия Сиксерс» в межсезонье успела уже совершить серьёзные перестановки. На пост главного тренера вместо Бретта Брауна был приглашён Док Риверс. Генеральным менеджером стал Дэррил Мори, который недавно покинул «Хьюстон».

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