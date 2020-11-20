«Милуоки» наметил новую цель после отказа Богдана Богдановича переходить в команду

«Милуоки Бакс» хочет подписать контракт с разыгрывающим Ди Джей Огастином, сообщает NBA Central.



33-летний разыгрывающий выступал за «Орландо Мэджик» с 2016 года, подписав с клубом четырёхлетний контракт на $ 29 млн. «Милуоки» попытается переманить игрока после его выхода на рынок свободных агентов. В прошлом сезоне НБА Огастин сыграл в 58 матчах (13 — в старте), набирая в среднем 10,5 очка, отдавая 4,6 передачи и собирая 2,1 подбора.

Ранее сообщалось, что Богдан Богданович перейдет в «Милуоки Бакс» из «Сакраменто Кингз» по схеме сайн-энд-трейд, но сделка сорвалась из-за отказа серба продолжать карьеру в клубе из Висконсина. НБА открыла расследование по этой ситуации, поскольку согласовывание сделки без соглашения с ограниченно свободным агентом Богдановичем подпадает под нарушение правила тамперинга.