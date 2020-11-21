«Правительство импотентов». Президент украинской федерации разнёс власти за вред сборной

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский раскритиковал правительство страны, которое не изыскало средств на отправку национальной команды на квалификационные матчи чемпионата Европы.

«Федерация баскетбола положила платёжку на 2 млн гривен, а нас послали. Мы отправляем сборную Украины по баскетболу на отборочные игры в Словению на чемпионат Европы и денег нет. Я найду, конечно, но страна в ж…

Похоже, что клоуны доцаревались. Платят только по защищённым статьям. Ещё видосики есть, а денег нет и МВФ не даёт. Правительство импотентов, а премьер уровня главы департамента. У Януковича, так всё и было, потом Ростов. Сейчас никто не убежит, я уверен", — написал Бродский на своей странице в «Фэйсбуке».